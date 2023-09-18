Окупанти заявили про атаку на нафтобазу «Роснафти»

Безпілотник нібито спробував атакувати резервуар із кількома тисячами тонн бензину

У Росії заявили, що невідомий безпілотник намагався атакувати нафтобазу «Роснафти» в Рязанській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що атака сталася о пів на п'яту ранку 17 вересня на території Рязанської нафтопереробної компанії в Залізничному районі.

Безпілотник нібито спробував атакувати резервуар із кількома тисячами тонн бензину. Але дрон, як стверджують, лише залишив «невелику вм’ятину» на резервуарі.

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Тим часом, сьогодні тимчасово окупованому Донецьку біля будівлі адміністрації очільника «ДНР» Дениса Пушиліна пролунали вибухи. Кажуть про приліт.

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.