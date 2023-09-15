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На Хмельниччині прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Хмельниччині прогриміли вибухи
ППО вразила ворожу ціль
фото ілюстративне

У Хмельницькій області працює ППО

Близько 7 години ранку 15 вересня прогримів вибух у Хмельницькій області. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«В області було чутно вибух. Працює ППО», - написав він у телеграм-каналі Хмельницької ОВА.

Тюрін закликав мешканців Хмельниччини до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні на світанку Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у західних областях України.

Станом на 7:20 карта повітряних тривог має такий вигляд:

На Хмельниччині прогриміли вибухи фото 1

Як повідомлялося, у ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі 14 вересня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Теги: безпілотник вибух Хмельниччина війна росія

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