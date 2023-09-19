Суд ув'язнив українця, який поставив лайк цитаті Надії Савченко

Засуджений поширив слова екснардепки: «Войну на Украине можно закончить 10 выстрелами из танка. Стрелять нужно в здания администрации президента Украины и Верховную Раду»

Жителя Черкащини, який вподобав цитату Надії Савченко про стрільбу по адміністрації президента і парламенту, посадили на два роки. Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області визнав чоловіка винним у поширенні матеріалів, що виправдують збройну агресію Росії й закликають до насильницької зміни конституційного ладу України. Про це свідчить вирок від 12 вересня.

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5 вересня минулого року в соцмережі «Однокласники» обвинувачений вподобав та поширив відеозапис з ознаками виправдовування збройної агресії РФ проти України. Суд не деталізував зміст публікації, оскільки вона містить ненормативну лексику, зазначення якої у вироку є неприйнятною.

Через три дні громадянин натиснув, що «вважає класним» і таким чином поширив фото українського політичного діяча з текстом «Для тех, кто в танке повторяю прямо в дуло, что войну на Украине можно закончить 10 выстрелами из танка. Стрелять нужно в здания администрации президента Украины и Верховную Раду. В рабочее время». Це цитата колишньої народної депутатки Надії Савченко. Вважається, що у цих словах є ознаки публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.

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У суді чоловік вину визнав та показав, що був зареєстрований у соцмережі «Однокласники» ще до її заборони в Україні. Через цю мережу спілкувався з рідними. Одночасно обвинувачений запевнив, що його дії не вказують на підтримку агресії Росії проти України, а є лише наслідком його неакуратного ставлення до збереження на компʼютерній техніці шкідливих публікацій, які побачили тільки 15 відвідувачів його сторінок. Крім того, він звернув увагу, що тяжких наслідків від його дій не наступило, безпосередньо від його дій люди в Україні не загинули.

Проте обвинуваченого засудили до 2 років увʼязнення. До набрання законної сили вироку чоловіка взяли під варту в залі суду.

Це вже втретє українців засуджують за розповсюдження такої цитати Савченко. У 2022 році в Кіровоградській області двох жінок покарали умовно з випробувальними строками 2 роки й півтора року.

Зауважимо, з липня 2014-го по 25 травня 2016 року Савченко була в російському полоні, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. З 22 березня 2018 року перебувала під слідством. Її підозрювали у підготовці терористичних актів та держперевороту. За рішенням суду 16 квітня 2019 року звільнена з-під варти. За останніми даними, після повномасштабного вторгнення РФ Савченко бере участь у бойових діях.

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Раніше повідомлялося, що Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга.

Нагадаємо, навесні 2018 року Савченко запідозрили в причетності до справи керівника «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана, вони нібито планували здійснити теракт у Верховній Раді. Їх заарештували, але через рік випустили з-під варти.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.