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Міжнародні детективи розшукали вісьмох українських дітей, викрадених РФ – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міжнародні детективи розшукали вісьмох українських дітей, викрадених РФ – ЗМІ
Інформацію про дітей передали українській владі
фото з відкритих джерел

Дітей розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич і геолокації

Міжнародні поліцейські сили за допомогою відкритих цифрових джерел розшукали вісьмох українських дітей, яких депортувала Росія. Це була ініціатива нідерландської поліції та Європолу. Про це пише нідерландське видання AD.

Близько 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема з Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США, зібралися кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі. В операції з пошуку викрадених українських дітей також брали участь шість неурядових організацій.

Дітей розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич, геолокації та інших методів. За словами керівника відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування та інтервенції поліції Вінсент Сіллессен, це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні.

Детективи шукали у відкритих онлайн-джерелах інформацію, яка дозволила б визначити точне місцеперебування восьми депортованих дітей. Наприклад, розширене розпізнавання облич використали для пошуку останніх зображень дітей. Фахівці з геолокації змогли вказати місце, де дитину сфотографували.

Через загрозу безпеці поліція не може нічого сказати про місцезнаходження дітей та їхні імена. Фахівці встановили, що це діти-сироти, яких примусово вивезли на окуповані росією території – їх також використовували в цілях російської пропаганди. Інформацію про дітей передали українській владі.

«Ми працюємо з колегами в Україні. Тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей та почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть повернути цих дітей», – наголосив Вінсент Сіллессен.

Нагадаємо, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

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Теги: росія українці викрадення розслідування поліція

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