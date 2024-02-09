Міжнародні детективи розшукали вісьмох українських дітей, викрадених РФ – ЗМІ

Дітей розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич і геолокації

Міжнародні поліцейські сили за допомогою відкритих цифрових джерел розшукали вісьмох українських дітей, яких депортувала Росія. Це була ініціатива нідерландської поліції та Європолу. Про це пише нідерландське видання AD.

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Близько 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема з Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США, зібралися кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі. В операції з пошуку викрадених українських дітей також брали участь шість неурядових організацій.

Дітей розшукували за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич, геолокації та інших методів. За словами керівника відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування та інтервенції поліції Вінсент Сіллессен, це був перший випадок, коли міжнародні фахівці у сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для пошуку інформації про викрадення дітей в Україні.

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Детективи шукали у відкритих онлайн-джерелах інформацію, яка дозволила б визначити точне місцеперебування восьми депортованих дітей. Наприклад, розширене розпізнавання облич використали для пошуку останніх зображень дітей. Фахівці з геолокації змогли вказати місце, де дитину сфотографували.

Через загрозу безпеці поліція не може нічого сказати про місцезнаходження дітей та їхні імена. Фахівці встановили, що це діти-сироти, яких примусово вивезли на окуповані росією території – їх також використовували в цілях російської пропаганди. Інформацію про дітей передали українській владі.

«Ми працюємо з колегами в Україні. Тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей та почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть повернути цих дітей», – наголосив Вінсент Сіллессен.

Нагадаємо, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.