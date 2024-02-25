Радник Байдена оцінив шанси України на перемогу

Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою

Україна може перемогти у війні проти Росії, якщо матиме відповідні інструменти. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Politico.

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«Звичайно, Україна може перемогти. Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – утримати країну від потрапляння в руки Росії», – наголосив радник Байдена.

Однак він вважає, що Україна може досягати успіху і далі тільки, «якщо у неї будуть інструменти, які їй потрібні».

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«І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов двопартійне голосування в Сенаті. Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його», – додав Салліван.

Він також розповів, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.

«Ми спостерігаємо певні невдачі, зокрема в останні дні, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів, щоб захистити Авдіївку на Сході. Але, зрештою, Україна має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні», – сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Однак Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. Білий дім розкритикував такий крок.