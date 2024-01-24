На Вінниччині суд покарав багатодітного батька, який звинуватив ТЦК у тиску

Чоловік своєї провини не визнав та не розкаявся

У Вінницькій області до трьох років позбавлення волі засудили батька трьох дітей, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Шаргородського районного суду Вінницької області.

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Вирок суду Фото: ЄРДР

За даними справи, чоловік у квітні 2023 року отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії. На суді чоловік провини не визнав та не розкаявся. Він заявив, що у нього болить голова і поперек, проте «він лікується амбулаторно, оскільки через конфлікт з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) його не приймають на стаціонар».

Чоловік додав, що коли йому вперше йому вручили повістку – він мав право на відстрочку, оскільки виховував трьох неповнолітніх дітей. Згодом одному із його дітей виповнилось 18 років і йому знову вручили повістку.

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Спочатку військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його обмежено придатним до служби в армії, проте обласна комісія визнала повністю придатним. Чоловік вважає, що через тиск ТЦК він не міг безплатно пройти магнітно-резонансну томографію (МРТ), оскільки нібито медики не давали йому направлення. Коли він пройшов дослідження, то намагався вручити результати працівникам військкомату, проте вони відмовились брати. Підозрюваний же відмовився від служби в армії, оскільки «працівники ТЦК не мають права його відправляти у військову частину, позаяк він хворіє і фактично непридатний до військової служби». Працівники військкомату на суді підтвердили, що чоловік відмовився від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.





