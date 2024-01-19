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Центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток

Христина Петренко
glavcom.ua
Центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток
Верифікацію даних в електронному реєстрі «Оберіг» вже проведено
Фото: 24 Канал

Військовозобов'язаним нададуть період, щоб вони актуалізували дані в електронному кабінеті

В Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, після ухвалення відповідного законопроєкту в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують запустити у другому кварталі цього року.

«Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі», – наголосила Катерина Чорногоренко.

Водночас верифікацію даних в електронному реєстрі «Оберіг» вже проведено. Міноборони перевело паперову інформацію у цифрову.

«Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це має працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних», – додала Чорногоренко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні повернутися до України, де вони будуть або воювати, або працювати.

«Це питання закону і справедливості. Якщо ти особа мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш. Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш», – наголосив президент.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток.

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Теги: Міноборони війна мобілізація влада

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