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У списку посадовці РФ та Білорусі: розвідка запустила реєстр викрадачів українських дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У списку посадовці РФ та Білорусі: розвідка запустила реєстр викрадачів українських дітей
фото: з відкритих джерел

На спеціальному сайті «Війна та санкції» Головного управління розвідки Міністерства оборони України створено окремий розділ «Викрадачі дітей» 

Головне управління розвідки запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На спеціальному сайті «Війна та санкції» Головного управління розвідки Міністерства оборони України створено окремий розділ «Викрадачі дітей».

Розділ містить перелік осіб, причетних до депортації українських дітей.

Наразі на сайті зібрано інформацію про понад 200 посадовців із Росії та Білорусі, які ухвалювали рішення про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. А також дані про учасників «перевиховних» молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, які беруть участь у процесах депортації.

У списку посадовці РФ та Білорусі: розвідка запустила реєстр викрадачів українських дітей фото 1

Розділ порталу містить невелике досьє на кожного учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій щодо таких осіб.

Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії.  Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію дітей з України.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду 
Теги: діти депортація

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