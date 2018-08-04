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    Кримінал

    Поліція екстрадувала до Азербайджану соратника «злодія в законі» Гуллі

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    Поліція екстрадувала до Азербайджану соратника «злодія в законі» Гуллі

    Екстрадований чоловік дав важливі свідчення у низці особливо важливих кримінальних проваджень

    Національна поліція затримала та сьогодні, 4 серпня, екстрадувала до Азербайджану довірену особу «злодія в законі» на прізвисько «Гуллі». Про це інформує прес-служба МВС.

    Чоловік перебував кілька років у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів Азербайджанської Республіки.

    Тривалий час він проживав в України за підробленими документами. Виконував вказівки лідерів злочинного світу в одеському регіоні, Києві та західному регіоні України. Також затриманий був учасником ОЗГ з міжнародними зв’язками, яка спеціалізувалась на наркотрафіку з Південної Америки до європейських країн.

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    Поліція екстрадувала до Азербайджану соратника «злодія в законі» Гуллі
    Поліція екстрадувала до Азербайджану соратника «злодія в законі» Гуллі
    Поліція екстрадувала до Азербайджану соратника «злодія в законі» Гуллі

    «У результаті проведення спецоперації, контрольованої Генеральною прокуратурою України, цей чоловік був затриманий і переданий нашим азербайджанським колегам. Він встиг дати дуже важливі свідчення органам досудового розслідування у низці особливо важливих кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєними лідерами кримінального світу», - заявив В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції.

    Нагадаємо, у квітні Україна екстрадувала в Білорусь розшукуваного Інтерполом злочинця, який підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

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