Поліція затримала зловмисників, що крали залізничні колії ледь не у промислових масштабах



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Зловмисники придбали КаМАЗ з маніпулятором, щоб більше красти

Поблизу прифронтової Волновахи зловмисний встигли розібрати і продати колію

Поліцейські затримали викрадачів, які знищили залізничну колію поблизу прифронтової Волновахи на Донеччині. Про це поліція Донецької області.

За її даними, зловмисники діяли тільки вночі та ретельно маскувалися, виставляючи навколо місця злочину «розвідників». При появі гостей вмить згортали діяльність та ховалися.

Поліція повідомила, що угрупування затримували о третій годині ночі на залізничному перегоні між селами Дмитрівка та Донське. Кілька годин розшуковці провели у темряві на морозі в очікуванні викрадачів. Операція стала фіналом чотиритижневої оперативної роботи.

У поліції нагадали, що восени у Волноваському районі було скоєно кілька крадіжок залізничної колії для вантажних потягів. Поліцейські встановили коло осіб, причетних до злочину – близько десятка зловмисників.

З’ясувалося, що ватажок групи найняв місцевих жителів, які з допомогою автогену вирізали ночами залізничне полотно. Викрадачі діяли за заздалегідь розробленим планом, де кожен виконував свою роль.

З метою конспірації зловмисники виставляли в різних місцях дозорних. Особливо ретельно стежили за автодорогою, яка вела до залізниці. У разі появи машин передавали сигнал по ланцюгу і «різники» зникали до того, як їх викриють.

У такий спосіб підозрювані кілька разів демонтували рейки та здавали у пункт прийому металобрухту, а за виручені кошти придбали КаМАЗ з маніпулятором, щоб красти вже у більших масштабах.

Саме під час першого крупного викрадення діяльність злочинної групи було припинено. Лише за одну ніч члени угрупування вирізали металу майже на 150 тисяч гривень. Але вивезти не встигли – оперативники карного розшуку затримали їх з речовими доказами на руках.

Усі підозрювані – жителі сіл Дмитрівка та Донське, віком 30-36 років, раніше не судимі.

За факом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Загальний збиток, завданий викрадачами, встановлюється. Триває досудове розслідування.