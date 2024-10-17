Поліція ліквідувала нарколабораторії, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну

Щомісячний дохід зловмисників за збут наркотиків сягав понад 350 млн грн

Правоохоронці ліквідували наркокартель, учасники якого нелегально виготовляли та продавали психотропи. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Як зазначив Клименко, у 20 регіонах країни відбулося понад 230 обшуків, у ході яких було затримано більш як 60 зловмисників.

Дохід зловмисників сягав понад 350 млн грн на місяць фото: Telegram/Ігор Клименко

Також ліквідовано 19 нарколабораторій, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

За словами міністра, дохід зловмисників сягав понад 350 млн грн на місяць.

У 20 регіонах країни відбулося понад 230 обшуків фото: Telegram/Ігор Клименко

Нагадаємо, в одному з сіл Могилів-Подільського району місцевий мешканець облаштував нарколабораторію з масштабного виготовлення амфетаміну та канабісу, вирощував елітні сорти коноплі, а також налагодив виробництво псилоцибінових грибів.

Як повідомлялося, на столичній Оболоні поліцейські затримали наркозбувача з 12-кілограмовою партією психотропів й вартістю понад 6 млн грн.

До слова, одеські поліцейські виявили ділянку із сотнями тисяч насаджень кущів конопель. Плантація була на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою, і розмір її дорівнював 10 футбольним полям.