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У Росії затримали блогера, який критикував військове командування

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
У своїх відео Тринадцятий озвучував реальні втрати окупантів
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ повідомили, що Гузенка затримали за адміністративною статтею через вживання наркотиків

У Росії затримали військового блогера Єгора Гузенка, відомого як Тринадцятий. Трапилося це у Новопавлівську прямо на площі під час святкування Дня міста. Про це пишуть російські ЗМІ.

Декілька поліцейських поклали блогера на землю і одягли наручники, поки Єгор Гузенко кричав образи. Вже з Кіровського ОВС Гузенко записав кілька звернень у свій телеграм-канал: повідомив, що не знає причини затримання, закликав «всіх приходити» і заявив, що під час затримання його «відлупцювали».

Раніше Гузенко писав, що проти нього порушено дві кримінальні справи. Одна за те, що він «зупинив нападника на жінку з дитиною в Санкт-Петербурзі», друга за хуліганство – за словами Гузенка, він зробив попереджувальний постріл, коли на нього напали троє людей. Тринадцятий не став чекати вироку і втік на СВО, щоб «потрапити на війну і довести, що він чесна людина».

У своїх відео Тринадцятий часто критикував дії російського військового керівництва та озвучував реальні втрати окупантів. Він також говорив про «снарядний голод» у армії.

Російські ЗМІ повідомили, що Гузенка затримали за адміністративною статтею через вживання наркотиків.

Раніше у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста  Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України.

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Теги: поліція відео втрати пропагандист

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