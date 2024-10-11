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В Австрії російськомовні шахраї виманювали гроші в українців, вдаючи поліцейських

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Австрії російськомовні шахраї виманювали гроші в українців, вдаючи поліцейських
Жертвами російськомовних шахраїв переважно ставали українці
фото з відкритих джерел

Зловмисники використовували підроблені посвідчення австрійської поліції

З кінця вересня в Австрії зафіксували щонайменше 19 випадків, коли російськомовні шахраї під виглядом поліцейських виманювали кошти у своїх жертв. Про це повідомляє поліція Австрії.

«З кінця вересня спостерігається новий спосіб шахрайства, коли російськомовні зловмисники, видаючи себе за нібито співробітників поліції, стверджують, що хочуть захистити статки», – йдеться у повідомленні.

Жертвами російськомовних шахраїв переважно ставали українці.

Зловмисники зв’язувалися з ними телефоном та через WhatsApp і представлялися «російським відділом федеральної поліції Австрії». Псевдо правоохоронці розповідали своїм співрозмовникам, що їхні активи під загрозою та пропонували спосіб «убезпечити» гроші.

«Як стверджували шахраї, для того, щоб убезпечити ці активи, в Австрійському національному банку (OeNB) створено збірний рахунок. Після переказу грошей на цей рахунок жертви отримували фальшивий лист-підтвердження від OeNB», – повідомили в кримінальній поліції.

При цьому зловмисники використовували підроблені посвідчення австрійської поліції, копії публічних оголошень про розшук Інтерполу та підроблені листи від OeNB.

Управління кримінальної поліції наголосило, що австрійська поліція ніколи не буде звертатися до громадян російською мовою, як і надсилати повідомлення через WhatsApp чи ж просити телефоном про переказ грошей.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що за 80% операцій впливу у світі відповідальна Росія.

«Наразі Росія відповідальна за 80 відсотків операцій впливу у світі. Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих. Нам потрібно набагато більше рішучості у боротьбі з впливом Кремля, ніж ми мали до цього часу. Рішенням є стратегічна комунікація, санкції, викриття злочинів та використання існуючих правових заходів», – сказав Ліпавський.

Також Москва активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході: деталі від розвідки.

 

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Теги: росіяни розшук поліція українці гроші шахрайство Австрія

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