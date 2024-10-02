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Поліція Вінниччини припинила злочинну діяльність драгдилера, що діяв на міжрегіональному рівні (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Поліція Вінниччини припинила злочинну діяльність драгдилера, що діяв на міжрегіональному рівні (відео)
На земельній ділянці, де відбувалося культивування коноплі, працівники поліції вилучили понад 500 рослин канабісу
фото: Національна поліція

Правоохоронці вилучили «товару» на понад два мільйони гривень

В одному з сіл Могилів-Подільського району місцевий мешканець облаштував нарколабораторію з масштабного виготовлення амфетаміну та канабісу, вирощував елітні сорти коноплі, а також налагодив виробництво псилоцибінових грибів.

Як пише пресслужба відомства, «товар» реалізовував партіями через поштові відправлення у різні регіони України для подальшого роздрібного збуту месенджерами.

Слідством встановлено, що за місяць чоловік міг виготовити до 3 кг готового до збуту психотропу та наркотиків, а за сезон виростити близько 1000 наркорослин. Його щомісячний прибуток сягав 200 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали 30-річного фігуранта та провели ряд санкціонованих обшуків. У приміщені, яке зловмисник обладнав під нарколаболаторію, та за місцем його проживання поліцейські вилучили 5 кг підготовленого до збуту канабісу, розфасовані у зіп-пакети спори галюциногенних грибів, близько 500 г прекурсора фенілнітропен, а також лабораторне обладнання, хімреактиви, пакувальні матеріали та мобільні телефони.

На земельній ділянці, де відбувалося культивування коноплі, працівники поліції вилучили понад 500 рослин канабісу. Висаджену в окремих горщиках коноплю чоловік доставляв на поле електричним трициклом та мотоблоком. Саму земельну ділянку облаштував системою поливу, ретельно доглядав за «врожаєм» та особисто охороняв, мешкаючи під час дозрівання рослин в наметі.

Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття наркодилера проводили слідчі слідчого управління та співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю, спільно з працівниками Могилів-Подільського райвідділу поліції та оперативних служб обласного главку, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Тривають подальші слідчі дії з викриття інших осіб, які можуть бути причетним до незаконного наркообігу.

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Теги: наркотики виготовлення перевезення чоловік слідство

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