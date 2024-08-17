Підліткова наркоманія: психолог розказав, чому лікувати треба не лише дітей, а й батьків

Психолог Юрій Гуменяк: «Батьків, сім’ю треба ставити у певні терапевтичні рамки»

Якщо у родині дитина вживає наркотики – це сімейна проблема, для вирішення якої батьків, сім’ю треба ставити у певні терапевтичні рамки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів психолог-адиктолог Юрій Гуменяк.

Психолог поділився, що зараз працює з 14-річним підлітком Кирилом. У хлопця батько військовий, мама – вчителька, всі ведуться на маніпуляції Кирила, задаровують його подарунками, аби тільки той сидів у центрі й лікувався. За словами психолога, тут добре простежується історія появи залежності, коли батьки постійно зайняті і відкупляються від дитини. І це сімейна проблема, наголошує експерт, батьків, сім’ю у такій ситуації треба ставити у певні терапевтичні рамки.

Також психолог пригадує одну маму наркозалежного Андрія, яка жалілася, що її син знову вживає й відмовляється лікуватися, а в той час мама сама давала синові гроші на наркотики, бо боялася, що він «наробить дурниць заради дози».

«У Андрія, про якого я вам розповідав, було кілька передозувань, його буквально витягували з того світу. Знаєте, що таке передозування? Це коли дуже-дуже погано, і коли один з органів чуттів відключається – слух, зір. Мозок ніби розуміє, що це все, кінець, і починає «відключати» свої функції. Коли лікар «відкачують», втрачена функція повертається. І навіть після такого залежні повертаються до наркотиків. Андрій кілька разів був у реабілітаційному центрі, але не завершував курс терапії і щоразу був впевнений, що він вже зцілився. І от, коли він вкотре вирішив повернутися додому і зателефонував мамі і сказав: «Мамо, я повертаюсь додому!», то у відповідь почув: «Ні. У тебе немає дому. Допоки ти не пройдеш терапію, твій дім – реабілітаційний центр». І справді, з залежними інакше не можна», – розповів Гуменяк.

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