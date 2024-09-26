У Києві призупинив роботу найбільший сервісний центр МВС

Із технічних причин тимчасово призупиняють надання послуг два сервісні центри МВС

Найбільший сервісний центр Міністервства внутрішніх справ у Києві тимчасово припинив надання послуг. Разом з ним перестав працювати сервісний центр МВС в торговому центрі Retroville. Про це інформує пресслужба сервісного центру.

Я інформує головний сервісний центр МВС з технічних причин тимчасово призупиняють надання послуг сервісні центри МВС у м. Києві:

№ 8041 вул. Перемоги, 20;

№ 8043 пр-т Європейського Союзу, 47, ТРЦ Retroville (вхід № 5).

Послуги можна отримати в інших підрозділах МВС Києва за адресами:

вул. Мрії, 19 - сервісний центр МВС № 8042 (екзаменаційний хаб);

вул. Братславська, 52 - сервісний центр МВС № 8044;

вул. Павла Усенка, 8 - сервісний центр МВС № 8045;

Столичне шосе 101 - сервісний центр МВС № 8046;

вул. Велика Кільцева, 110 А - сервісний центр МВС № 8047;

вул. М. Грінченка 18 - сервісний центр МВС № 8048;

вул. Павла Усенка, 8 - сервісний центр МВС № 8049 (екзаменаційний хаб).

Нагадаємо, сервісні центри МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних авто. Сервісні центри МВС Києва інформують, що врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарну допомогу. Також 9 вересня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 895, що полегшить процедуру передачі техніки на потреби фронту.