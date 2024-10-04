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Убивство у готелі в Броварах: поліцейські затримали замовника і виконавця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Убивство у готелі в Броварах: поліцейські затримали замовника і виконавця
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років
фото: пресслужа поліції

Під час обшуку поліцейські вилучили у виконавця вбивства пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату

У місті Бровари 3 жовтня в одному з номерів готелю було виявлено тіло чоловіка. Вже на місці інциденту поліцейські встановили, що загиблим є 48-річний мешканець Львівщини. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як зазначається, адміністраторка закладу повідомила, що чула постріли. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний мешканці столиці. 

Убивство у готелі в Броварах: поліцейські затримали замовника і виконавця фото 1

Як виявилось, між потерпілим та зловмисником виникли неприязні стосунки. Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. І 51-річний чоловік прийшов до номера в готелі потерпілого, здійснив декілька пострілів, а потім втік.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали, як замовника, так і виконавця у процесуальному порядку. Під час обшуку поліцейські вилучили у виконавця вбивства пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату Ф-1. Знайшли та вилучили й знаряддя вбивства – пістолет. Його направили для проведення відповідної експертизи.

Убивство у готелі в Броварах: поліцейські затримали замовника і виконавця фото 2

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялося, що в одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона. Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння.

Теги: Київщина Бровари стрілянина поліція Національна поліція України

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