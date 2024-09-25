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У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції
Один із суперників наніс іншому удар у шию побутовим ножем і втік, залишивши знаряддя злочину на місці
фото: пресслужба поліції Києва

Оперативники встановили, що до вбивства причетний 36-річний чоловік, якого  раніше неодноразово притягували  до кримінальної відповідальності

У Києві затримали чоловіка, який під час застілля вдарив ножем у шию товариша по чарці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Подія відбулась у Дарницькому районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що в будівлі на вулиці Зрошувальній вони виявили тіло 39-річного чоловіка із ножовим пораненням шиї. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу для з’ясування усіх обставин», – йдеться в повідомленні.

У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції фото 1

Як з’ясували правоохоронці, того вечора кілька чоловіків пиячили. Під час застілля між двома приятелями виник конфлікт на ґрунті ревнощів до спільної знайомої, який переріс  у бійку. Один із суперників наніс іншому удар у шию побутовим ножем і втік, залишивши знаряддя злочину на місці.

Оперативники встановили, що до вбивства причетний 36-річний чоловік, якого  раніше неодноразово притягували  до кримінальної відповідальності за крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. За кілька годин підозрюваного розшукали та затримали.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне ревнивцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона. За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.

 

Теги: вбивство чоловік конфлікт поліція

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