У Києві складено протоколи на учасників ярмарків, які ігнорують правила торгівлі

На майданчиках усе ще трапляються учасники, які свідомо не дотримуються встановлених вимог і відмовляються реагувати на зауваження

У Києві відбулися перевірки сезонних продуктових ярмарків, за результатами яких на частину продавців склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Світоч».

Під час інспекції торговельних майданчиків, яку КП «Світоч» провело спільно з інспекцією з благоустрою Департаменту територіального контролю, фахівці виявили продавців, які ігнорували встановлені вимоги та зауваження організаторів.

З більшістю учасників торгівлі провели роз’яснювальні бесіди. Водночас щодо тих, хто відмовився усунути порушення, інспектори склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Раніше комунальники вже демонстрували, як контролюють роботу торговців: перевіряли температуру в холодильному обладнанні та наявність медичних книжок у продавців, що працюють з продуктами.

Наразі ж система контролю посилилася: за повторні або суттєві порушення, не виправлені після зауважень, підприємство складає офіційні протоколи. Це означає, що для окремих учасників ярмарків справа може дійти до штрафів чи інших санкцій, передбачених законодавством.

Організатори наголошують, що мета таких заходів – не покарати якнайбільше людей, а прибрати з ярмарків тих, хто свідомо ігнорує елементарні правила торгівлі харчовими продуктами. Для решти підприємців, які дотримуються вимог, умови участі в ярмарках залишаються незмінними.

Нагадаємо, «Главком» разом з Держспоживслужбою підготував декілька порад, як придбати свіже м'ясо птиці. М'ясо птиці – один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, тому до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надходить велика кількість звернень щодо якості цього продукту.