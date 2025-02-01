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Поліція затримала чоловіка, який вбив працівника Полтавського ТЦК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Поліція затримала чоловіка, який вбив працівника Полтавського ТЦК
У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили
фото з відкритих джерел

У військового стріляв мешканець Полтавщини 1984 року народження

Поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження.

У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів».

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, на автозаправній станції в м. Пирятин, що на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). 

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена».

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Теги: Полтавщина вбивство військомат військові поліція Полтава ТЦК

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