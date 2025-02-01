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Полтавщина: на АЗС невідомий вбив працівника ТЦК, після чого втік разом із одним з мобілізованих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Полтавщина: на АЗС невідомий вбив працівника ТЦК, після чого втік разом із одним з мобілізованих
Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці
фото з відкритих джерел

У Полтавській області запроваджено спеціальну операцію «Сирена»

Сьогодні, 1 лютого, на автозаправній станції в м. Пирятин, що на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

«Командування Сухопутних військ Збройних сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни», – зазанчили у Сухопутних військах.

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи.

У Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена», здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

Раніше повідомлялося, що до суду направлено справу стосовно п'яти жителів Ворохти Івано-Франківської області, які завдали побоїв військовослужбовцю районного ТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.

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Теги: вбивство Полтавщина військомат ТЦК

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