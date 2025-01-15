На Київщині ексголова ВЛК за $10 тис. визнавав чоловіків «непридатними»

За $10 тис. ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку

Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному центру комплектування та соціальної підтримки та його спільниці оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомила Національна поліція України.

Повідомляється, що за $10 тис. ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані.

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, обіймаючи посаду т.в.о. голови військово – лікарської комісії, фігурант організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. Знаючи про відсутність об’єктивних причин, лікар видавав довідки про нібито наявність у них захворювання. У подальшому це дало змогу оформити особам групу інвалідності та стало підставою для зняття їх з військового обліку в РТЦК.

Державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, виступала у схемі як посередник. Вона передавала гроші та документацію фото: Нацполіція України

Його спільниця – державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, виступала у схемі як посередник. Вона передавала гроші та документацію.

Державний виконавець відділу державної виконавчої влади отримала 10 тис доларів США неправомірної вигоди від військовозобов’язаного фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

За такою схемою непридатним до служби визнали п’ятьох військовозобов’язаних та виключили останніх з військового обліку. За результатами проведення повторних медичних оглядів цих осіб Центральна ВЛК ЗСУ скасувала видані висновки про непридатність.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області повідомили про підозру двом фігурантам корупційної схеми. Дії вже колишнього т.в.о. голови ВЛК кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації), а держвиконавиці - за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

фото: Нацполіція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

За результатами обшуків правоохоронці вилучили бланки медичної та соціальної документації, набої до стрілецької зброї та мобільні телефони. Після аналізу вилученої інформації буде надана правова кваліфікація діям інших осіб, задіяних в оборудці.

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