Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції

Після інциденту адвокатка була госпіталізована, адже її стан погіршився

Юристка зазначила, що її били, штовхали та викручували руки, а також переглянули в мобільному пристрої документи, що містять адвокатську таємницю

За заявою адвокатки Марії Населенко щодо побиття працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.

Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ч. ст. 126 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини справи та триває досудове розслідування. Частина перша статті 126 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. За це передбачається штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

14 січня Рада адвокатів Київської області повідомила, що працівники Бучанського ТЦК під час надання юридичної допомоги одному з військовозобов'язаних застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Жінка має інвалідність третьої групи через захворювання, отримане під час військової служби, являється волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця. Юристка зазначила, що її били, штовхали та викручували руки, а також переглянули в мобільному пристрої документи, що містять адвокатську таємницю.

Адвокатка Марія Населенко із сином-військовим фото: Рада адвокатів Київської області

Після інциденту жінка була госпіталізована, адже її стан погіршився. Також Марія Населенко звернулась з відповідною заявою до поліції.

Нагадаємо, колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному центру комплектування та соціальної підтримки та його спільниці оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомила Національна поліція України. Повідомляється, що за $10 тис. ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані.

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