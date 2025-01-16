Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
Після інциденту адвокатка була госпіталізована, адже її стан погіршився
фото: Рада адвокатів Київської області

Юристка зазначила, що її били, штовхали та викручували руки, а також переглянули в мобільному пристрої документи, що містять адвокатську таємницю

За заявою адвокатки Марії Населенко щодо побиття працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.

Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ч. ст. 126 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини справи та триває досудове розслідування. Частина перша статті 126 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. За це передбачається штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

14 січня Рада адвокатів Київської області повідомила, що працівники Бучанського ТЦК під час надання юридичної допомоги одному з військовозобов'язаних застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Жінка має інвалідність третьої групи через захворювання, отримане під час військової служби, являється волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця. Юристка зазначила, що її били, штовхали та викручували руки, а також переглянули в мобільному пристрої документи, що містять адвокатську таємницю.

Адвокатка Марія Населенко із сином-військовим
Адвокатка Марія Населенко із сином-військовим
фото: Рада адвокатів Київської області

Після інциденту жінка була госпіталізована, адже її стан погіршився. Також Марія Населенко звернулась з відповідною заявою до поліції.

Нагадаємо, колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному центру комплектування та соціальної підтримки та його спільниці оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомила Національна поліція України. Повідомляється, що за $10 тис. ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані.

Раніше Державне бюро розслідувань викрило схему заробітку на мобілізації у миколаївському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із співробітників.  

У Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Керівник ВЛК за $2 тис. обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного. 

На Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

Читайте також:

Теги: документи штраф розслідування жінка Київщина адвокат ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протиправний механізм схеми працівника ТЦК діяв з початку 2024 року
Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру
13 сiчня, 12:56
Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня
Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства: чого стосуватимуться
11 сiчня, 06:38
Під час обшуків у Тетяни Крупи правоохоронці знайшли лише готівкою майже $6 млн
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
9 сiчня, 09:39
Костянтин Гнатенко заявив, що убивство Ірини Фаріон – його внутрішня трагедія
«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна
8 сiчня, 11:38
Мати хлопчиків через війну була змушена залишити Україну
Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій
8 сiчня, 00:50
Сергій Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, у залі суду
Гнезділов проситься назад в ЗСУ, але йому відмовляють: адвокатка пояснила, що відбувається
6 сiчня, 21:26
Суд обрав запобіжний захід посадовцю ТЦК – тримання під вартою
Схема ухилення від мобілізації. У Вінниці взято під варту посадовця ТЦК
6 сiчня, 15:54
Поліція Данії розслідує появу приблизно 20 невідомих безпілотників над портом Кеге
У Данії над портом пролетіли 20 дронів, розпочато розслідування
5 сiчня, 01:25
Ексвоєнком Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО
АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова
25 грудня, 2024, 09:11

Новини

Залужний зустрів прем'єр-міністра Великої Британії у Києві (фото)
Залужний зустрів прем'єр-міністра Великої Британії у Києві (фото)
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України
У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло
У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло
На Київщині чоловік порізав обличчя юнакові через гучну музику в автобусі
На Київщині чоловік порізав обличчя юнакові через гучну музику в автобусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
53K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
16K
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
16K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7914
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua