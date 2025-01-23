Мільйони незаконних виплат. 13 військових по всій країні отримали підозри

Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій або взагалі самовільно залишили військову частину

За вказівкою одного з фігурантів підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів

Оголошено про підозру 13 військовим посадовцям за незаконне нарахування понад 13 млн гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або взагалі самовільно залишили військову частину.

Так, в Одеській області т.в.о. помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам, які самовільно залишили частину, понад 545 тис. грн, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав 670 тис. грн.

На Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5,9 млн гривень.

У Дніпропетровській області ще одну підозру отримав колишній обласний воєнком – нараховував понад 1 млн грн у якості виплат особам, які фактично військову службу не проходили.

Подібна ситуація і в Чернігівській області. Єдина різниця – в сумі виплачених коштів. Тут начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму 412, 5 тис. грн.

На Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу нарахували та виплатили понад 1 млн грн службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично знаходилися за місцем проживання.

На Хмельниччині командир бригади виплатив п’ятьом військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 тис. грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт. Сума завданих збитків понад 1 млн грн.

Незаконний видобуток вапняку на Хмельниччині фото: npu.gov.ua

На Закарпатті працівниця військової частини ввела в оману своє керівництво про нібито своє перебування на службі на певній дільниці та отримала понад 250 тис. грн.

На Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 тис. грн, а в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 тис. грн.

Оперативники УСР в Луганській області зібрали матеріали, які стали підставою для оголошення підозр двом військовослужбовцям за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Як наслідок особи, які не брали участь у бойових діях отримали майже 1,2 млн грн додаткових виплат.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані:

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість),

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, начальник штаб одного з військових підрозділів на Миколаївщині, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях, отримав підозру. Про це повідомив пресцентр Державного бюро розслідувань.