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На Закарпатті ТЦК спростував фейк про рецидивіста та крадіжку 27 тис. євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Закарпатті ТЦК спростував фейк про рецидивіста та крадіжку 27 тис. євро
На Закарпатті поліція не фіксувала жодних звернень щодо крадіжки грошей з ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше з'явилася інформація про рецидивіста, який начебто вкрав у начальника одного із Закарпатських ТЦК значну суму коштів

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що інформація в соцмережах про крадіжку грошей з їхнього приміщення, є неправдивою. Відповідний допис опубліковано у соцмережах ТЦК.

За словами пресслужби, текст про крадіжку «великої суми коштів» містить ознаки дезінформації та маніпулятивний характер.

«У соціальних мережах стрімко поширюється інформація, начебто про крадіжку «великої суми коштів» з приміщення, не названого автором публікації, ТЦК та СП Закарпатської області. Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту. Подібні дії спрямовані на дискредитацію Збройних сил України та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, першоджерела, які поширюють таку інформацію, неодноразово генерують зі своїх сторінок матеріали з елементами проросійської пропаганди.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація начебто з кабінету начальника ТЦК на Закарпатті вкрали 27 тис. євро. Зробив це начебто «рецидивіст, який зламав замок, а потім втік з грошима через вікно».

Про «ситуацію» повідомив, зокрема, сайт ТСН із посиланням на допис заступниці голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк. Однак згодом стало відомо, що депутатка видалила допис.

На Закарпатті ТЦК спростував фейк про рецидивіста та крадіжку 27 тис. євро фото 1
На Закарпатті ТЦК спростував фейк про рецидивіста та крадіжку 27 тис. євро фото 2

Також цю інформацію поширив громадський діяч Денис Гороховський. Він також додав, що працівник ТЦК начебто сказав, що гроші збирав на дрони.

Нагадаємо, співробітники ТЦК не мають права вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних. Однак користування зв’язком у приміщеннях ТЦК може бути обмежене.

До слова, Державне бюро розслідувань викрило схему заробітку на мобілізації у Миколаївському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із співробітників.

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Теги: ТЦК Закарпаття військові депутат

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