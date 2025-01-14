На Закарпатті ТЦК спростував фейк про рецидивіста та крадіжку 27 тис. євро

На Закарпатті поліція не фіксувала жодних звернень щодо крадіжки грошей з ТЦК

Раніше з'явилася інформація про рецидивіста, який начебто вкрав у начальника одного із Закарпатських ТЦК значну суму коштів

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що інформація в соцмережах про крадіжку грошей з їхнього приміщення, є неправдивою. Відповідний допис опубліковано у соцмережах ТЦК.

За словами пресслужби, текст про крадіжку «великої суми коштів» містить ознаки дезінформації та маніпулятивний характер.

«У соціальних мережах стрімко поширюється інформація, начебто про крадіжку «великої суми коштів» з приміщення, не названого автором публікації, ТЦК та СП Закарпатської області. Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту. Подібні дії спрямовані на дискредитацію Збройних сил України та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, першоджерела, які поширюють таку інформацію, неодноразово генерують зі своїх сторінок матеріали з елементами проросійської пропаганди.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація начебто з кабінету начальника ТЦК на Закарпатті вкрали 27 тис. євро. Зробив це начебто «рецидивіст, який зламав замок, а потім втік з грошима через вікно».

Про «ситуацію» повідомив, зокрема, сайт ТСН із посиланням на допис заступниці голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк. Однак згодом стало відомо, що депутатка видалила допис.

Також цю інформацію поширив громадський діяч Денис Гороховський. Він також додав, що працівник ТЦК начебто сказав, що гроші збирав на дрони.

Нагадаємо, співробітники ТЦК не мають права вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних. Однак користування зв’язком у приміщеннях ТЦК може бути обмежене.

До слова, Державне бюро розслідувань викрило схему заробітку на мобілізації у Миколаївському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із співробітників.