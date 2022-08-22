Полякова провела обряд очищення від рашистського кокошника (фото)

Полякова: «Ми маємо звернути свій погляд на самих себе, на свою історію, повір'я, звичаї»

Українська співачка Ольга Полякова, яка здобувала сценічну славу з російським кокошніком на голові, вирішила покаятися за образ, який запозичила у країни-окупантки. Співачка визнала, що раніше кокошник був просто її сценічний атрибут, головний убір, а сьогодні це вже «символ культури, яка прийшла до нас із війною».

«Сьогодні я розумію, як змінився світ навколо і як змінюємося ми. Українці переживають величезну трансформацію на різних рівнях, у тому числі й містичних, бо Україна це містична країна. Щоб увійти до майбутнього, потрібно рішуче розірвати з минулим. Інакше воно постійно тягтиме нашу енергію. Творчу, духовну, життєву. І якщо вчора кокошник це був просто сценічний атрибут, простий головний убір, то сьогодні це вже символ культури, яка прийшла до нас із війною. І тепер йому не місце тут, в Україні. Йому не місце і у моїй костюмерній. Це минуле. У якому ми намагалися їм сподобатися, щоб вони нас визнали, щоб мати успіх. Але вони зрадили нас. Вони вбивають нас. Все. Тепер ці двері ми зачиняємо, а з минулим прощаємось. Ми маємо звернути свій погляд на самих себе, на свою історію, повір'я, звичаї, шукати натхнення та творчу енергію в національній культурі, поєднувати, експериментувати без огляду на те, що було ще вчора», – написала Полякова у Facebook.

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Тож співачка вдалася до язичницьких обрядів очищення. «Я прочитала про те, як у давнину наші предки розривали з зв'язок з минулим. Тому, я вирішила в ефірі програми Сніданок з 1+1 на пагорбах Татарки, де стояли давньослов’янські поселення й проводили містичні ритуали наші пращури зробити обряд очищення. Одна з найбільш містичних гір столиці Щекавиця, знаходиться на околиці Подолу і була названа на честь одного з братів-засновників Києва. Вважається, що вона може відновлювати здоров'я та життєву енергію.

Я хочу, щоб усі, хто йде до нас з війною, ось прямо на кордоні у них забиралися ноги і руки, щоб при одній думці про те, щоб іти в Україну в них голова боліла і рвало. Ідіть від нас. Як казав класик *** від нас. Щоб вам тут було пороблено», – написала Полякова.