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Співачка Лобода пояснила, чому нарешті стала на бік України

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:55 glavcom.ua
Співачка Лобода пояснила, чому нарешті стала на бік України
Світлана Лобода заявила, що вона проти війни
фото: скріншот із відео

Вісім років війна не заважала Світлані Лободі розважати росіян, але все змінило 24 лютого

Співачка Світлана Лобода, яка останні роки виступала з концертами в Росії, зізналася, що п'ять місяців тому її життя перевернулося. 24 лютого до неї дійшло, що так, як раніше, ніколи більше не буде. Про це вона сказала в інтерв’ю Ное Сулаберідзе.

«Мені було дуже важко... Коли 24 числа все це сталося, я не розуміла, як жити далі. Я не розуміла, яким буде моє життя далі, тому що моє рішення було однозначне – зібрати всіх, зібрати всю сім'ю, всю свою команду й поїхати з Росії. Я проти війни, я проти кровопролиття, я проти вбивств. Це нелюди», – заявила Лобода.

За її словами, «кар'єра кар'єрою, робота роботою, гроші грошима, а те, що стосується твого тилу, твого коріння, – це основне».

При цьому Лобода не засуджує артистів, які мовчать, бо після 24 лютого кожен обрав свій шлях. «Ми не можемо засуджувати цих людей, ми можемо засуджувати тих людей, які кажуть, що вони за війну», – сказала співачка.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка вісім років будувала кар’єру в Росії, передала територіальній обороні Борисполя автомобіль для перевезення поранених із лінії фронту. Також вона перерахувала понад 1,5 млн. грн. на бронежилети та турнікети для воїнів.

Раніше Лобода відреагувала на війну проти України, яку розпочав Путін. Співачка зі сльозами повідомила, що в Києві залишися її рідні, зокрема, тато, сестра, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. У своєму зверненні Лобода не назвала Путіна, який розпочав війну. Вона лише зазначила, що «ми всі маленькі люди і нічого не можемо».

Українська телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала співачку Світлану Лободу за її відеозвернення.

Крім того, Лобода несподівано заговорила українською мовою.

Теги: росія війна Світлана Лобода агресія Україна артист

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