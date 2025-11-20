Понад 130 партій проігнорували подання звітів до НАЗК за останній квартал (перелік)
11 листопада завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за III квартал 2025 року
Понад 130 політичних партій не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції за ІІІ квартал 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.
«11 листопада 2025 року завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за III квартал 2025 року. Понад 130 політичних партій не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за цей звітний період», – йдеться в повідомленні.
Пресслужба агентства нагадала, що відповідно до ч. 20 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів оприлюднити на своєму офіційному вебсайті перелік політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк. Також НАЗК має забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.
За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.
Перелік партій, які не подали звіти:
- «Українська селянська демократична партія»
- «Соціалістична партія України»
- «Країна»
- «Слов’янська партія»
- «Комуністична партія України»
- «Організація українських націоналістів»
- «Соціал-демократична партія України (об’єднана)»
- «Прогресивна соціалістична партія України»
- «Народна партія»
- «Жінки України»
- «Справжня Україна»
- «Партія захисників Вітчизни»
- «Партія мусульман України»
- «Мрія»
- «Партія «Русь»»
- «Справедливості та розвитку»
- «Єдина Україна»
- «Держава»
- «Порядок. Відповідальність. Справедливість»
- «Демократичний союз»
- «Молода Україна»
- «Опозиційна платформа – За життя»
- «Єдність»
- «Зелена партія України»
- «Партія промисловців і підприємців України»
- «За Україну!»
- «Прагматичний вибір»
- «Українська політична партія «Християнський рух»»
- «Нова політика»
- «Зелена екологічна партія України «Райдуга»»
- «Руський блок»
- «Комуністична партія робітників і селян»
- «Партія правозахисту»
- «25»
- «Русь єдина»
- «Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист»
- «Партія «Відродження»»
- «Український дім»
- «Всеукраїнська політична партія «Братство»»
- «Партія «Реформи і порядок»»
- «Народна влада»
- «Основа»
- «Колгоспна партія України»
- «Всеукраїнський патріотичний союз»
- «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»
- «Еко партія Берези»
- «Нова демократія»
- «Сила права»
- «Громадянська позиція»
- «Партія Труда»
- «Громадянська солідарність»
- «Совість України»
- «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»
- «Партія права»
- «Велика Україна»
- «Українська партія»
- «Партія селян»
- «Фронт змін»
- «Союз лівих сил»
- «Партія козаків України»
- «Всеукраїнська козацька партія»
- «Захист місцевих інтересів народу»
- «Руська єдність»
- «Блок опозиційних сил»
- «Партія народний порядок»
- «Справедлива країна»
- «Наш дім»
- «За справедливість та добробут»
- «Солідарність правих сил»
- «Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна»»
- «Опозиційний блок»
- «Ведуча сила»
- «Патріоти Волині»
- «Команда Сергія Мінька»
- «Міст»
- «Відродження і розвитку»
- «Демальянс (Демократичний альянс)»
- «Українська партія респонсизму»
- «Партія українського народу»
- «Власна сила»
- «Ренесанс»
- «Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)»
- «Ми маємо мужність»
- «Україна – це ми»
- «Україна понад усе»
- «Голос народу»
- «Київська Русь – Україна»
- «Миколаївці»
- «Комуністична марксистсько-ленінська партія України»
- «Зелений тризуб»
- «Республіканська партія «Славутич»»
- «Українська сила»
- «Соціалісти»
- «Блок Вадима Бойченка»
- «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»»
- «Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль»»
- «Універсальна партія України»
- «Соціал-демократична партія»
- «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
- «Гідність»
- «Партія Шарія»
- «Наші»
- «Право народу»
- «Громадський рух «Народний контроль»»
- «Нова дія»
- «Олімп»
- «Альтернатива»
- «Український вибір»
- «Херсонці»
- «Перемога Пальчевського»
- «Авангард народу»
- «Партія місцевих громад»
- «УНА-УНСО»
- «Собор»
- «Свої»
- «Рух справедливості»
- «Патріоти України»
- «Вінницька європейська стратегія»
- «Справжні»
- «Партія єдності»
- «Україна без олігархів»
- «Нова»
- «Надія є»
- «Розумна сила»
- «Всеукраїнський народний союз»
- «Громадянський союз»
- «Всеукраїнське об'єднання «Нова Україна»»
- «Молодий Харків»
- «Стабільність»
- «Велика країна»
- «Партія чернівчан»
- «Україна – наш дім»
- «Українці»
- «Сила єдності».
Нагадаємо, відома з 2000-х соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» змінила назву на «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Таким чином, політична сила закріпила собою надпопулярну абревіатуру ЗСУ, яку, у тому числі використала у назві партійного сайту.
