Занижені ціни на нерухомість та прихований Bentley. Одеський податківець задекларував мільйонні активи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Занижені ціни на нерухомість та прихований Bentley. Одеський податківець задекларував мільйонні активи
На ринку схожа нерухомість податківця коштує близько 14 млн грн, що в його деклараціях менше у 14 разів
фото: Головне управління ДПС в Одеській області

Ціни, що зазначені в деклараціях чиновника, занижені в десятки разів

Заступник начальника одеської податкової Дмитро Хандусенко декларує своє майно та мільйонні активи за цінами, заниженими в десятки разів. Водночас його дружина бере позики на 16,7 млн грн у фірми, з якою судиться структура, де раніше працював сам Дмитро Хандусенко. Про це пише «Главком» із посиланням на розслідування Nikcenter.

Відомо, що за час роботи в Держаудитслужбі у 2023 році Дмитро Хандусенко став власником активів, вартість яких сягає десятки мільйонів доларів. Зокрема згадується про задекларовану ним квартиру в Одесі площею 210 кв. м за адресою пр-т Шевченка, 33. На ринку нерухомості така квартира коштує близько 14 млн грн, однак податківцю вдалося придбати та задекларувати свою власність за ціною в 14 разів меншу.

Також Дмитро Хандусенко має ділянку землі на 124 сотки в селищі Великодолинське Одеської області, яку він купив за 31 тис. грн. Але й у цьому випадку ринкова ціна відрізняється від заявленої в декларації, вартість землі сягає 12 млн грн. Загальна сума придбаного складає близько 25 млн грн, що не відповідає задекларованому доходу Дмитро Хандусенко в розмірі 5,4 млн грн. До речі, 4 млн грн із цієї суми, отримані податківцем від підприємницької діяльності.

Крім власних покупок, у мережі дружина податківця Дар’я Кочуріна в грудні 2023 року похвалилася своїм авто Bentley Continental GT вартістю понад $400 тис. За словами жінки, воно належить її колишньому цивільному чоловіку Віталію Боярському, який нібито забрав його в неї, а потім повернув. У деклараціях Дмитра Хандусенка інформація про це авто відсутня.

Дар’я Кочуріна похвалилася своїм авто Bentley Continental GT вартістю понад $400 тис.
Дар’я Кочуріна похвалилася своїм авто Bentley Continental GT вартістю понад $400 тис.
фото: Скриншот Instagram/dasha_kochurina

Також родина Хандусенків придбала наприкінці 2024 року новий Land Rover Range Rover, який коштує понад 10 млн грн. Авто оформили в лізинг на дружину чиновника. Щодо самого податківця, то в декларації зазначено, що він користується Range Rover 2013 року, який йому подарував батько.

Дружина одеського податківця стверджує, що її авто належить її колишньому цивільному чоловіку
Дружина одеського податківця стверджує, що її авто належить її колишньому цивільному чоловіку
фото: Скриншот Instagram/dasha_kochurina

Крім нерухомості, автомобілів та землі в декларації чиновника зазначена позика на 16,7 млн грн, яку Дар’я Кочуріна (Хандусенко) узяла в 2023 році в Євгена Коновалова, що є співзасновником ТОВ «Ростдорстрой», яке вважається найбільшим підряником мерії Одеси.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
фото: Nikcenter

«Ще з 2023 року триває процес щодо визнання недійсним договору з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману в Одесі вартістю понад 62 млн грн. Одним із пунктів вимог прокуратури, яка виступає в інтересах держави, зокрема Південного офісу Держаудитслужби, є застосування двосторонньої реституції та стягнення з ТОВ «Ростдорстрой» на користь управління капітального будівництва Одеської міської ради майже 40 млн грн із відшкодуванням для компанії вартості виконаних робіт», – зазначають журналісти Nikcenter. Це свідчить про те, що родина Хандусенків, а саме дружина заступника начальника одеської податкової бере позику на 16,7 млн грн у компанії, з якою він судиться.

Раніше «Главком» розповідав про те, що колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн. Колишньому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгену Бамбізову повідомили про нову підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Київської міської прокуратури, через його дії держава була змушена сплатити 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ одному з приватних підприємств.

Повідомлялося також, хто отримав підозру від НАБУ. Журналісти виявили імена всіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ. За даними «Схем», окрім Тимура Міндіча (Карлсон), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет), виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), Олександра Цукермана (Шугармен), підозри також отримали Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко й Людмила Зоріна. Повідомляється, що п’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

