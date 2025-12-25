МВС Грузії: Поліція затримала 19-річного українця за розповсюдження наркотиків
Поліціянти Грузії провели обшук у квартирі українця
У Грузії поліція затримала чоловіка за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Ним виявився 19-річний громадянин України. Правоохоронці вилучили в нього 153 пакунки з метадоном. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Міністерства внутрішніх справ Грузії у Facebook.
Українця затримали у Тбілісі, під час обшуку його квартири крім понад 150 пакунків з метадоном, поліціянти виявили у нього матеріали для упаковки наркотиків. Знайдені докази свідчили про те, що затриманий займався збутом наркотичних речовин.
«Співробітники Тбіліського головного відділу Департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ заарештували громадянина України, 2006 року народження, за звинуваченням у сприянні незаконному придбанні, зберіганні та продажу особливо великої кількості наркотичних засобів», – йдеться у повідомленні МВС. Наразі триває слідство. Відомо, що українцю загрожує до 20 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
