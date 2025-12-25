МВС Грузії: Поліція затримала 19-річного українця за розповсюдження наркотиків 

Поліціянти Грузії провели обшук у квартирі українця

У Грузії поліція затримала чоловіка за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Ним виявився 19-річний громадянин України. Правоохоронці вилучили в нього 153 пакунки з метадоном. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Міністерства внутрішніх справ Грузії у Facebook.

Українця затримали у Тбілісі, під час обшуку його квартири крім понад 150 пакунків з метадоном, поліціянти виявили у нього матеріали для упаковки наркотиків. Знайдені докази свідчили про те, що затриманий займався збутом наркотичних речовин.

У Тбілілсі затримали 19-річного українця фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia/Facebook

«Співробітники Тбіліського головного відділу Департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ заарештували громадянина України, 2006 року народження, за звинуваченням у сприянні незаконному придбанні, зберіганні та продажу особливо великої кількості наркотичних засобів», – йдеться у повідомленні МВС. Наразі триває слідство. Відомо, що українцю загрожує до 20 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

У квартирі українця знайшли 153 пакунки з наркотиками фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia/Facebook

