Ремонт доріг з переплатою у 3,5 млн грн: на Буковині посадовці міськради отримали підозри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ремонт доріг з переплатою у 3,5 млн грн: на Буковині посадовці міськради отримали підозри
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад
фото: Офіс генпрокурора

Під підозрою – колишній директор, а нині перший заступник одного з департаментів міської ради, та заступниця начальника відділу публічних закупівель

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили зловживання під час закупівлі послуг з благоустрою у Чернівцях. Територіальній громаді завдано збитків майже на 3,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Під підозрою – колишній директор, а нині перший заступник одного з департаментів міської ради, та заступниця начальника відділу публічних закупівель. Їм повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, у 2022 році посадовці, знаючи реальні ринкові ціни на будівельні матеріали, погодили кошторисну документацію з надмірними розцінками та оголосили за завищеними цінами закупівлю послуги з благоустрою – поточний ремонт дорожнього покриття  у Чернівцях.

«У торгах взяв участь лише один підрядник, який і став переможцем. З ним уклали договір на виконання робіт за 18,2 млн грн. Через зловживання посадовців територіальна громада переплатила підряднику майже 3,5 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад», – йдеться у повідомленні.

До слова, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.

