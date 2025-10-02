Головна Країна Кримінал
Скільки посадовців втратили групи інвалідності? МОЗ оприлюднив антирейтинг держорганів (документ)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скільки посадовців втратили групи інвалідності? МОЗ оприлюднив антирейтинг держорганів (документ)
МОЗ перевіряє 2630 посадовців: хто втратив групи інвалідності
Працівники митної служби – на першому місці за скасованими інвалідностями

Станом на початок вересня 2025 року, в Україні групи інвалідності втратили 843 посадовці. Про це повідомляє «Главком» у статті-розслідування «Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами».

Серед них найбільше працівники митної служби (246 осіб), органів прокуратури (170 осіб) і податкової служби (162 особи).

У відповіді на запит редакції виконувач обов’язків директора департаменту медичних послуг МОЗ Андрій Гаврилюк повідомив, що до Інституту МОЗ надійшли запити та постанови від правоохоронних органів про проведення перевірки щодо 2630 посадових осіб.

«З метою перевірки обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК, а також розгляду первинної медичної документації, Інститутом направлені відповідні запити до обласних МСЕК та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я  обласних, Київської міської військових адміністрацій стосовно надання медико-соціальних справ осіб… Зазначимо, що перевірка здійснюється в обсязі, необхідному для повного, всебічного та об’єктивного з’ясування усіх обставин, що мають значення для  прийняття обґрунтованого рішення. Поряд з цим перевірка триватиме до завершення розгляду останньої справи посадової особи, зазначеної в Переліку (тобто всіх 2630 посадовців – «Главком)», – запевнив «мозівець» Гаврилюк.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Як повідомляв «Главком», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів наклала дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області Олександра Бурлаки. Він систематично уникав медобстеження на підтвердження II групи інвалідності.

Поплатився посадою ще один прокурор окружної прокуратури Хмельницького Олександр Терлецький. Маючи ІІ групу інвалідності (безтерміново), він уникав медобстеження в Інституті МОЗ, який переглядає правильність оформлення груп.

Теги: МСЕК прокурор Міністерство охорони здоров'я

