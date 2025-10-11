Головна Країна Кримінал
НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку»
Антикорупційне відомство повторно провело перевірку е-декларації Тетяни Крупи за 2022 рік
колаж: glavcom.ua

Ексголова МСЕК «забула» задекларувати $600 тис.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повторну перевірку декларації за 2022 рік колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і ексдепутатки облради Тетяни Крупи. Під час повторної повної перевірки агентство виявило нові порушення, які не вдалося підтвердити під час попередньої перевірки навесні цього року. Про це повідомляє «Главком».

Як з’ясувало НАЗК, на рахунках Крупи у польському банку Bank PEKAO SA наприкінці 2022 року зберігалося $600 тис. – це майже 22 млн грн у перерахунку (за курсом у той період часу). Гроші ексголова МСЕК не внесла до розділу «Грошові активи» декларації, хоча зобов’язана була це зробити.

Під час першої перевірки НАЗК не змогло підтвердити наявність рахунку у польському банку, оскільки відповідні дані не були доступні агентству. Лише після отримання інформації від НАБУ, яке залучили у межах досудового розслідування, вдалося підтвердити факт існування депозиту на понад пів мільйона доларів. Саме ця деталь і стала ключовим «новим доказом» у повторній перевірці.

НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку» фото 1
Скриншот із документа НАЗК

Антикорупційне агентство дійшло висновку, що ці кошти мають ознаки незаконного збагачення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу. Крім того, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2022 рік Крупи склала 38,44 млн грн, що більш ніж у 2,5 тисячі разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Це свідчить про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ – умисне декларування завідомо неправдивих відомостей.

НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку» фото 2
Фрагмент довідки НАЗК

Зазначимо, що НАЗК лише фіксує факт ймовірного порушення, а кримінальне провадження за такими висновками відкриває Національне антикорупційне бюро.

Нагадуємо, що під час попередньої перевірки НАЗК також виявило ознаки кримінального правопорушення – тоді йшлося про незадекларовані активи її чоловіка, зокрема криптовалюту на 28,5 тис. грн і 18 млн грн поворотної фінансової допомоги.

За даними НАЗК, у перший рік повномасштабної війни Тетяна та Володимир Крупи вивезли з України 38,33 млн грн. Гроші спочатку перевезли до Польщі, а потім частину переказали на рахунки в Австрії. Антикорупційне агентство тоді заявило, що походження 16,4 млн грн із цієї суми залишається невідомим.

Крім того, під час обшуків у квартирі Крупи восени 2024 року ДБР знайшло ще понад 10 млн грн готівкою та 300 тис. євро. Втім, через відсутність офіційних даних про час набуття цих коштів НАЗК не змогло встановити їхнє походження.

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Теги: Тетяна Крупа МСЕК декларація

Спадок Крупи. Чому прокурори так б'ються за свою інвалідність?
Спадок Крупи. Чому прокурори так б'ються за свою інвалідність?
2 жовтня, 15:36
Тетяні Крупі оголошено підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень
У справі Крупи – несподіваний поворот. Одіозна МСЕКівка може уникнути в’язниці
15 вересня, 18:03
Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:30
ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця
На Львівщині керівник ТЦК оформив майно на тещу, щоб не декларувати 6 млн грн
16 вересня, 10:15
Рішення дисциплінарної комісії прокурор Терлецький може оскаржити до суду
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
16 вересня, 19:24
Наразі зловмисники перебувають під вартою
На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підробляло меддовідки
25 вересня, 13:17
МОЗ перевіряє 2630 посадовців: хто втратив групи інвалідності
Скільки посадовців втратили групи інвалідності? МОЗ оприлюднив антирейтинг держорганів (документ)
2 жовтня, 20:23
Прокурори та силовики через суди відновлюють групи інвалідності, втрачені після рішень держмедзакладу
Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ
2 жовтня, 10:38
Дисциплінарна комісія визнала: поведінка уманського прокурора дискредитує органи прокуратури
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
27 вересня, 12:20

