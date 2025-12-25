Головна Країна Кримінал
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК
За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалі військовослужбовці перебувають у лікарні

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпра.

За даними правоохоронців, удень 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. «Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Одесі сталася бійка під час перевезення дільничним офіцером поліції до відділу РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Конфлікт відбувся між трьома працівниками ТЦК та офіцером.

Як повідомлялося, 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян.

Теги: ТЦК Дніпро напад

