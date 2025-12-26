Головна Країна Кримінал
Чи є зараз у Міндіча та Цукермана українське громадянство? Відповідь Офісу президента та МЗС

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Чи є зараз у Міндіча та Цукермана українське громадянство? Відповідь Офісу президента та МЗС
З 13 листопада 2025 року Міндіч та Цукерман – під санкціями в Україні
Бізнесмени виїхали з країни до того, як НАБУ оголосило їм підозри у корупції

Офіс президента закрив інформацію про громадянство України підсанкційних та підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Це випливає із відповіді на запит «Главкома». Редакція поцікавилася, чи надходили до Офісу президента або до Комісії при президентові України з питань громадянства подання від органів Державної міграційної служби чи Служби безпеки України щодо припинення/позбавлення/втрати громадянства України Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Також «Главком» запитав в Офісу глави держави про те, чи видавався Указ президента щодо припинення/позбавлення/втрати громадянства України Міндіча і Цукермана.

«Запитувана вами інформація містить конфіденційну інформацію щодо інших осіб. Матеріали запиту не містять відомостей стосовно згоди інших осіб на поширення інформації про них… Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32 Конституції)», – зазначила керівниця департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента Наталія Сергеєва.

Водночас Офіс президента переадресував запит «Главкома» Міністерству закордонних справ та Державній міграційній службі. Зокрема, у МЗС повідомили, що не володіють запитуваною інформацією.

Натомість перша заступниця голови Державної міграційної служби Ірина Ковалевська відмовила у відповіді на запит «Главкома», посилаючись на неповне його оформлення.

Нагадаємо, що 13 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо громадян Держави Ізраїль Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Разом із тим, як з’ясувало видання «Главком», у базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Тимур Міндіч і Олександр Цукерман зазначаються особами, які мають громадянство України.

Крім того, стаття 19 Закону «Про громадянство України» визначає перелік підстав для втрати громадянства України, серед яких добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. До того ж стаття 4 Конституції чітко гласить: «В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом».

Додамо, що 13 листопада ЗМІ повідомляли: Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ про корупцію на енергетиці, можуть позбавити українського громадянства. Це питання почали вивчати юристи, стверджували деякі медіа.

Як повідомляв «Главком», 1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці.

За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн.

Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

