Ексочільник управління СБУ в Харківській області отримав підозру

За даними ДБР, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру

Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними «Укрінформу», йдеться про Романа Дудіна.

«Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру – за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року», – йдеться у заяві ДБР.

Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

«Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна», – наголошує ДБР.

Суд має обрати йому новий запобіжний захід.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в регіоні у перший день війни 24 лютого. А коли це не вийшло, то втік з міста, заливши відчиненою будівлю СБУ, де зберігалася зброя.