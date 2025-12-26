Головна Країна Кримінал
Житель Хмельницького отримав п'ять років тюрми за фейкове замінування ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Житель Хмельницького отримав п'ять років тюрми за фейкове замінування ТЦК
Чоловік зателефонував на лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування приміщення ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік створив загрозу безпеці громадян та порушив роботу державної установи

За публічного обвинувачення окружної прокуратури міста Хмельницького 52-річного місцевого жителя визнано винним у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, у лютому 2025 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування приміщення Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Своїми діями він створив загрозу безпеці громадян та порушив роботу державної установи. «Мінера» затримано в порядку ст.208 КПК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Вироком суду, із врахуванням попередніх судимостей, чоловіку призначено покарання у виді п'яти років двох місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

До слова, на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Теги: ТЦК в'язниця Хмельницький

