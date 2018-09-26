Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
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Зловмисникам загрожує ув'язнення від 5-ти до 12-ти років
На Прикарпатті правоохоронці викрили та ліквідували злочинну групу, яка займалася «трудовим рабством».
Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.
Згідно з повідомленням, злочинна група упродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32-ох громадян, серед яких троє дітей півторарічного, 9-ти та 7-ми річного віку.
«Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони крім того, що сплачували за це кошти, змушені були тяжко працювати», — йдеться у повідомленні.
Звільненим громадянам надають медичну та психологічну допомогу.
Правоохоронці затримали шістьох людей, причетних до учинення тяжкого злочину. Суд обере їм міру запобіжного заходу. Серед затриманих 31-річний організатор та співучасники найстаршому з них 35, а наймолодшому 22 роки. Зловмисникам загрожує ув’язнення до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.