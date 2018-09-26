Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства



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Фото Національної поліції Поліція звільнила людей з трудового рабства

Зловмисникам загрожує ув'язнення від 5-ти до 12-ти років

На Прикарпатті правоохоронці викрили та ліквідували злочинну групу, яка займалася «трудовим рабством».

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Згідно з повідомленням, злочинна група упродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32-ох громадян, серед яких троє дітей півторарічного, 9-ти та 7-ми річного віку.

«Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони крім того, що сплачували за це кошти, змушені були тяжко працювати», — йдеться у повідомленні.

Звільненим громадянам надають медичну та психологічну допомогу.

Правоохоронці затримали шістьох людей, причетних до учинення тяжкого злочину. Суд обере їм міру запобіжного заходу. Серед затриманих 31-річний організатор та співучасники найстаршому з них 35, а наймолодшому 22 роки. Зловмисникам загрожує ув’язнення до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.