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    Кримінал

    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства

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    Поліція звільнила людей з трудового рабства&nbsp; - Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Фото Національної поліції
    Поліція звільнила людей з трудового рабства 

    Зловмисникам загрожує ув'язнення від 5-ти до 12-ти років

    На Прикарпатті правоохоронці викрили та ліквідували злочинну групу, яка займалася «трудовим рабством».

    Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

    Згідно з повідомленням, злочинна група упродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32-ох громадян, серед яких троє дітей півторарічного, 9-ти та 7-ми річного віку.

    «Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони крім того, що сплачували за це кошти, змушені були тяжко працювати», — йдеться у повідомленні. 

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    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства
    Правоохоронці Прикарпаття звільнили 32 людини з трудового рабства

    Звільненим громадянам надають медичну та психологічну допомогу.

    Правоохоронці затримали шістьох людей, причетних до учинення тяжкого злочину. Суд обере їм міру запобіжного заходу. Серед затриманих 31-річний організатор та співучасники найстаршому з них 35, а наймолодшому 22 роки. Зловмисникам загрожує ув’язнення до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.

     

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