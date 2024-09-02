«Яйця по 17». Ексміністр оборони Резніков назвав фейками повідомлення про корупцію в міноборони під час своєї каденції

За словами Резнікова, до нього не зверталися правоохоронці у зв'язку із корупційним скандалом у Міноборони

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що корупційний скандал у Міноборони, який стався за його каденції, спричинили фейкові новини. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Резніков зауважив, що до нього не зверталися правоохоронці у зв'язку із корупційним скандалом у Міноборони, яке він раніше очолював.

«До мене жодних звернень не було, ніяких процесуальних дій щодо мене не відбувалося, комунікацій ніяких не було. І причина в тому є, що насправді багато того, що лунало, – це насправді фейкові новини або перебільшена інформація. Тому я думаю, що в Москві з цього приводу дуже добре пиячили після того, тому що я був їм дуже некомфортний», – сказав ексміністр.

До відома, Резніков не спілкувався зі ЗМІ відтоді, як був звільнений з посади міністра наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. МОУ і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні.

Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.

До слова, через рік після скандалу членкиня Громадської ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко зробила сенсаційну заяву. З’ясувалося, що по 17 грн за 1 яйце Міноборони не платило постачальнику їжі для ЗСУ ТОВ «Актив компані». Посилаючись на дані, які отримала Громадська рада, Ніколаєнко повідомила, що яйця, які в контактах спочатку містили ціну по 17 грн за кг, насправді були поставлені у військові частини за ціною 9 грн за шт.