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    Кримінал

    Прикордонники затримали бельгійця, який збирався продати трьох українок

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    <span>Жертви торгівлі людьми відмовилися після затримання організатора їхати далі і повертаються додому</span> - Прикордонники затримали бельгійця, який збирався продати трьох українок
    Жертви торгівлі людьми відмовилися після затримання організатора їхати далі і повертаються додому

    Затриманий громадянин Бельгії чекає на рішення про обрання запобіжного заходу

    На кордоні з Польщею прикордонники спільно з поліцією затримали громадянина Бельгії, який намагався вивезти з країни трьох українок для продажу в сексуальне рабство.

    Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «У пункті пропуску Краковець викрито і припинено функціонування ще одного міжнародного каналу торгівлі людьми. На кордоні з Польщею під час проходження прикордонного контролю виявлено і затримано організатора каналу - громадянина Бельгії, який намагався вивезти трьох громадянок України за кордон з метою сексуальної експлуатації», - йдеться в повідомленні.

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    Прикордонники затримали бельгійця, який збирався продати трьох українок
    Прикордонники затримали бельгійця, який збирався продати трьох українок

    У прикордонній службі додали, що жертви торгівлі людьми в добровільному порядку відмовилися від поїздки. Організатор був затриманий на виконання ст.208 КПК, очікується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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