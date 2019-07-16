Прикордонники затримали бельгійця, який збирався продати трьох українок



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Жертви торгівлі людьми відмовилися після затримання організатора їхати далі і повертаються додому

Затриманий громадянин Бельгії чекає на рішення про обрання запобіжного заходу

На кордоні з Польщею прикордонники спільно з поліцією затримали громадянина Бельгії, який намагався вивезти з країни трьох українок для продажу в сексуальне рабство.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«У пункті пропуску Краковець викрито і припинено функціонування ще одного міжнародного каналу торгівлі людьми. На кордоні з Польщею під час проходження прикордонного контролю виявлено і затримано організатора каналу - громадянина Бельгії, який намагався вивезти трьох громадянок України за кордон з метою сексуальної експлуатації», - йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі додали, що жертви торгівлі людьми в добровільному порядку відмовилися від поїздки. Організатор був затриманий на виконання ст.208 КПК, очікується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.