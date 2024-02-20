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Санкції для дітей ухилянтів? Партія президента визначилася з позицією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Санкції для дітей ухилянтів? Партія президента визначилася з позицією
фото з відкритих джерел

Лідерка «Слуги народу» категорично заперечила ймовірність заборони дітям ухилянтів вступати до вишів

Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів – це порушення конституційного права на освіту. Таку заяву зробила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Так, друзі, враховуючи резонанс, який розгорнувся в суспільстві через висловлювання народного депутата Вадима Івченка (фракція БЮТ) щодо якихось обмежень для дітей у здобутті освіти, якщо їх батьки ухилянти. Резонанс такий, що мені телефонують журналісти з одним питанням «Це серйозно?», – розповіла нардепка.

Вона наголосила, що «такий абсурд» ніколи не підтримають члени партії «Слуга народу» у парламенті, так як це порушення конституційного права на освіту.

Також Шуляк додала, що Україна – це демократія, де борються за цінності свободи, тож ніхто не буде робити крайніми дітей за вчинки дорослих.

Нагадаємо, Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів.

«Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ», – зазначив він.

Вадим Івченко наголосив, що в Україні всі чоловіки мають стояти на обліку, і додав, що це не означає, що вони обов’язково будуть на «нулі» чи на війні.

Згодом, Арахамія відреагував на пропозицію заборони дітям ухилянтів вступати до вишів. 

Арахамія спростував ці заяви, заявивши, що «таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде навіть в контексті змін до правил мобілізації».

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Теги: партії Олена Шуляк ухилянти фракція демократія батьки самоврядування Україна навчання держава професії

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