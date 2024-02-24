Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року

Зранку 24 лютого 2022 року в місті Щастя в полон було взято чотирьох окупантів

Перші полонені окупанти під час повномасштабної війни були взяті українськими захисниками ще зранку 24 лютого 2022 року. Про це повідомила Держприкордонслужба, опублікувавши відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон чотирьох окупантів», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Однак разом із трьома окупантами з вцілілої машини потрапив у полон.

Усі перші полонені виявилися місцевими колаборантами, які вступили до лав окупаційного війська.

Нагадаємо, один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти російських штурмовиків. Відео героїчної події опублікував 8-й ОГШБ.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року