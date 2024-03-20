На одному з пунктів пропуску польські протестувальники заблокували рух автобусів
Обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10
Польські протестувальники вдень у середу, 20 березня, розпочали блокування руху пасажирських автобусів у пункті пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Прикордонники зазначають, що отримали дані від польських колег, що обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині».
Пресслужба відомства наголошує, що поляки планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
«Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо. Просимо перевізників та громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників.
Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.
До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.
Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».
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