Скандальна ексвикладачка з Києва вирядилася в шокуюче Z-вбрання (фото)

У 2021 році Євгенію Більченко зі скандалом звільнили з Університету імені Драгоманова

Відома в Україні фанатка «русского міра» побувала на мілітаристському фестивалі у Росії

У російському місті Пушкіно 26 червня відзначили «День російської слави». На святкових заходах журналісти помітили і скандальну колишню викладачку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Євгенія Більченко.

На фото Більченко постала у чорній футболці з латинською літерою Z, яка є символом російських загарбників в Україні. Символ на футболці розфарбований у кольори російського прапора. Також на косах у Більченко гумки для волосся у кольорах російського прапора. Доповнила свій образ ексвикладачка коротенькими шортами та чорною панамою.

Євгенія Більченко на рашистському фестивалі у Росії

У рамках фестивалю з піснями, конкурсами та вуличною кухнею відкрилася експозиція, присвячена війні в Україні, – «Битва за русскій мір». Експозиція розташувалася у наметі. На вході красувалися два символи рашизму — латинські Z та V (Z згодом відвалилася).

Всередині намету були виставлені «трофеї» росіян, захоплені на війні в Україні – шеврони, каски та форма українських військових, а також розстріляна табличка міста Авдіївка. Також значна частина експозиції була присвячена пропаганді щодо терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Нагадаємо, у січні 2021 року викладачка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Євгенія Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.

Згодом скандальну викладачку звільнили. Вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології, де працювала Більченко.