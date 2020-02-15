У російського біатлоніста відібрали золото Олімпіади в Сочі. РФ втратила лідерство в медальному заліку



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Євгеній Устюґов більше не олімпійський чемпіон Фото з відкритих джерел

Ігри-2014 завершилися давно, а зміни в таблиці медалей все вносяться й вносяться

Російський біатлоніст Євґеній Устюгов визнаний винним у порушенні антидопінгових правил і позбавлений золотої медалі, отриманої на Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році, підтвердив Міжнародний союз біатлоністів (IBU). Спортсмена дискваліфікували на два роки. Через цю дискваліфікацію Росія втрачає перше місце в медальному заліку сочинської Олімпіади.

Устюгов звинувачується у вживанні забороненої речовини – оксандролона (анаболічний стероїд). Результати біатлоніста в період з 27 серпня 2013 року до кінець сезону-2013/2014 підлягають анулюванню, спортсмен буде позбавлений всіх медалей, очок та призів. Його дискваліфікація буде відраховуватися з 13 лютого 2020 року.

Раніше Міжнародний союз біатлоністів (IBU) також визнав винною у використанні забороненої речовини олімпійську чемпіонку 2010 року з біатлону Свєтлану Слєпцову. Спортсменка теж дискваліфікована на два роки, її результати з 22 березня 2013 року до кінець сезону-2013/2014 анульовані.

У цілому IBU пред'явив звинувачення у порушенні антидопінгового регламенту в період з 2012 по 2015 рік чотирьом російським біатлоністам - Євґенію Устюгову, Свєтлані Слєпцовій, а також Алєксандру Печонкіну і Алєксандру Чернишову.

Нагадаємо, що в 2018 році в російському біатлоні вибухнув черговий допінговий скандал. Перед другим етапом Кубка світу в Гохфільцені представники правоохоронних органів Австрії побували в розташуванні збірної Росії. Місцева прокуратура почала розслідування відносно десяти членів російської збірної, зокрема п'яти спортсменів, які підозрюються в «шахрайстві, пов'язаному з допінгом». У числі фігурантів називали Алєксандра Лоґінова і Антона Шипуліна.