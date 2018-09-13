Прокуратура звинувачує вибухотехніків Нацполіції у збитках на півмільйона гривень



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За результатами досудового розслідування збитки завдані державі відшкодовано в повному обсязі

Генпрокуратура передала до Шевченківського районного суду обвинувальні акти стосовно керівників структурних підрозділів ГУ Нацполіції в м. Києві та Київській області за фактами неналежного виконання службових обов’язків. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на сторінці у Facebook.

«Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР ГПУ, спільно з Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ, за оперативного супроводження ДВБ НПУ завершив досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами неналежного виконання службовими особами відділів забезпечення вибухобезпеки управлінь ГУНП у м. Києві та Київській області своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)», — йдеться у повідомленні.

У ході слідства встановлено, що службові особи відповідних відділів, які є одночасно матеріально-відповідальними особами, несумлінно ставлячись до виконання своїх службових обов’язків, не перевіривши реального надходження товару (електричних ініціаторів (картриджів) РТ 1517 до руйнівника безвідкатної дії ABL1000) відповідно до умов договору від суб’єкта господарської діяльності - постачальника підписали видаткові накладні, у зв’язку з чим на розрахункові рахунки суб’єкта господарської діяльності - постачальника безпідставно було перераховано державні кошти у сумі майже 500 тис. грн.

За результатами досудового розслідування збитки завдані державі відшкодовано в повному обсязі.

Також 12 вересня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні скерував обвинувальні акти до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.