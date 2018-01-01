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    Прокурор, який відправив Луценка в тюрму, отримав квартиру за 10 гривень та робить блискучу кар’єру

    Нещодавно Клименко брав участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування
    Прокурор Віктор Клименко, який у 2012 році засадив за ґрати екс-міністра МВС та нинішнього генпрокурора Юрія Луценка, отримав підвищення і успішно пройшов таємну перевірку доброчесності. Про це повідомляє проект PROSUD. Нині Клименко працює начальником відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні управління підтримання державного
    • Сьогодні, 13:17
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    Прокурор Віктор Клименко
    Прокурор Віктор Клименко

    Нещодавно Клименко брав участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування

    Прокурор Віктор Клименко, який у 2012 році засадив за ґрати екс-міністра МВС та нинішнього генпрокурора Юрія Луценка, отримав підвищення і успішно пройшов таємну перевірку доброчесності.

    Про це повідомляє проект PROSUD.

    Нині Клименко працює начальником відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні управління підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури Києва.

    Свою нинішню посаду він отримав 14 квітня 2016 року. 

    Загалом, згідно з біографією, Клименко працював у правоохоронних органах з 2001 року, зокрема, у прокуратурі Солом’янського району та прокуратурі Києва, 2010-2014 роках – на керівних посадах у прокуратурі столиці.

    Нещодавно він брав участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування.  

    А у 2012 Клименко намагався стати суддею, тому проходив кваліфікаційний іспит на посаду судді.

    Але найбільш скандальною справою за участі Клименка було засудження нинішнього генпрокурора – Юрія Луценка. У 2012 році Клименко виступав державним обвинувачем у справі екс-міністра МВС Луценка, якого засудили до чотирьох років колонії.  

    У декларації Клименка вказана Ірина Степанівна Чорна як особа, що спільно проживає, але обоє не перебувають у шлюбі. 

    Чорна також працює прокурором у ГПУ, з 31 січня – заступником начальника відділу забезпечення обвинувачення у Верховному Суді управління підтримання обвинувачення в суді Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах.

    Згідно з деклараціями прокурорів за 20132015 та 2016 роки, за цей час Клименко задекларував 391 тисячу гривень заробітної плати, 1,6 мільйона гривень спадщини та 1,1 мільйона гривень від продажу нерухомого майна.

    Чорна у 2013 році заробила 259 тисячі гривень та отримала 400 тисяч гривень у якості подарунка від батька. У 2015 та 2016 роках вона не вказала жодної гривні заробітної плати. Повідомляється, що у цей період вона доглядала за дитиною, але виплати на дитину до досягнення нею трирічного віку чомусь отримував Клименко, а не Чорна.

    Портал не зміг дослідити, звідки у звичайного прокурора майно, яке він продав за 1,1 мільйона гривень, оскільки у декларації за 2013 рік Чорна вказала лише дочку прокурора Клименка – Дарину Вікторівну, а от самого прокурора не зазначила.

    Продавши своє майно за 1,1 мільйона гривень, Клименко, згідно з декларацією за 2015 рік, користувався службовою квартирою, площею 56,3 кв. м. У декларації за 2016 рік квартира такої ж площі вказана як приватна власність – по 50% у власності Клименка і його дочки. Повідомляється, що Клименко приватизував службову квартиру лише за 10 гривень.

    Підкреслюється, що у родини Клименка було інше нерухоме майно, тож проблем із житлом він не мав.

    У 2017 році Віктор Клименко отримав у спадщину від матері три земельні ділянки у Чернігівській області.

    Решта майна належить Ірині Чорній. У її власності дві квартири у столиці (46,3 кв. м – 100% власності та 50,59 кв.м у спільній власності, де Чорна володіє 33%).

    Ще одна квартира Чорної спочатку була вказана як об’єкт незавершеного будівництва. А уже в поданій формі змін за 2017 рік – як квартира площею 101 кв. м. за адресою - вулиця Ломоносова, 46/1 і вартістю лише 585 тисяч гривень.

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    Клименко має Volkswagen Jetta 2015 року випуску, придбаний за 612 тисяч гривень, а Чорна у 2017 році придбала нову Toyota Corolla за 633 тисяч гривень.

     

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