Росія наймає українців для нагнітання паніки у соцмережах через воєнний стан, – СБУ



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Мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах фейки на користь Кремля

Вказівки російських кураторів передбачали публікацію статей щодо «правомірності» дій Військово-морських сил РФ в районі Керченської протоки

Жителя Кам’янського Дніпропетровської області викрили на поширенні паніки серед українського населення після введення воєнного стану. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили учасника мережі Інтернет-провокаторів, який за завданням РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану. Мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

У ході санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями анексованого Криму. Вони ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів. Зокрема, вказівки російських кураторів передбачали публікацію статей щодо «правомірності» дій Військово-морських сил РФ в районі Керченської протоки та засудження дій українських моряків.

«Після введення воєнного стану на території декількох областей України від росіян було отримано завдання із поширення неправдивих матеріалів. Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади із вказівками щодо «використання для військових потреб» автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації», – зазначили у спецслужбі.

За задумом російських спецслужб, залучення мешканців України до розповсюдження таких матеріалів «дає змогу адаптувати їх для громадян нашої країни та створити ілюзію «правдивості» повідомлень».

Наразі проводиться досудове слідство у межах кримінального провадження розпочатого за ст. 110 КК України. Також тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.