Хто привласнив землі біля Київської ГЕС? Суд продовжив строки розгляду справи Мазепи

18 січня українського бізнесмена Ігоря Мазепу було затримано під час проходження україно-польського кордону

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора продовжив розгляд справи бізнесмена Ігоря Мазепи щодо незаконного привласнення земель. Про це повідомив на Facebook сам фігурант скандальної справи Ігор Мазепа.

За словами підозрюваного бізнесмена, строк досудового розслідування у справі закінчувався 28 серпня 2024 року. Однак прокурори хочуть провести додаткові земельні експертизи. Мазепа стверджує, що правоохоронці вже проводили чотири такі експертизи. Він називає причини для продовження строку розслідування «необґрунтованими» та звинувачує слідство у бездіяльності протягом девʼяти місяців.

«Крім того, слідчі жодного разу не допитали мене в рамках даного провадження. Замість того, щоб згідно вимог закону завершити розслідування та передати справу в суд до кінця листопада, по команді Генерального прокурора України Андрія Костіна слідчі вирішили подати запити щодо мене про міжнародну правову допомогу в правоохоронних органах шести держав», – написав бізнесмен.

Ігор Мазепа обіцяє, що ініціюватиме публічний діалог щодо дій Генерального прокурора України. Він також додав, що ситуація навколо кримінальної справи може завадити йому залучити близько $500 млн іноземних інвестицій, але проєктів він чомусь не назвав.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Без зазначення прізвища Мазепи правоохоронці наголосили, що фігурантами, окрім засновника інвестиційної компанії, є його брат та кілька інших спільників.

19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Згодом Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт.

23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.