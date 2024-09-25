У Черкасах лікарі врятували чоловіка, в організмі якого було шість гайкових ключів

Пацієнт три тижні перебував лікарні. Його вже виписали додому

Як інструменти опинилися всередині чоловіка – невідомо

Медики Черкаської обласної лікарні виявили в організмі пацієнта шість гайкових ключів. Про це йдеться у дописі лікарні на Facebook.

Як зазначили у відділенні торакальної хірургії, незвичний випадок стався у серпні.

Пацієнта госпіталізували з такими проблемами:

флегмона шиї – тяжке запальне захворювання, яке характеризується нагноєнням і потребує хірургічного втручання;

розрив стравоходу на рівні глотки та середньої третини;

тотальний медіастиніт – запальний процес в клітковині середостіння (простір у грудній порожнині);

емпієма плеври з правого боку – гнійне запалення сполучнотканинної оболонки, яка вкриває легені та внутрішню поверхню грудної клітки;

сторонні тіла;

опущення шлунку.

фото: Facebook / Відділення торакальної хірургії

«Лікарі відділення одномоментно виконали цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми», – кажуть лікарі відділення.

Пацієнт три тижні перебував у лікарні. Його вже виписали додому.

У коментарі «Суспільному» речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк зазначила, що випадок не є кримінальним. У поліції не зареєстрували звернень щодо цього.

Лікарі ж назвали цю ситуацію «випадком академічного рівня».

До слова, в Індії, місті Бунді, штат Раджастан, лікарі витягли 116 цвяхів із травної системи місцевого жителя. Чоловіка відправили на операцію, де хірурги видалили сотню дводюймових цвяхів, шматки металу та дроти. Шанкар не міг зрозуміти, як вони потрапили в його тіло.